صور .. إيمي إسلام في كواليس تصوير 11 شارع النخيل

نشرت الفنانة إيمي إسلام بعض الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهرت إيمي إسلام برفقة الفنانة القديرة عبير Advertisements منير، والفنانة نهاد وحيد، والفنانة لميس البشوتي، والفنان أحمد سمير عامر، والفنانة بوس بوس إسلام، وذلك من خلال كواليس تصوير 11 شارع النخيل، المقرر عرضه قريبًا. منير، والفنانة نهاد وحيد، والفنانة لميس البشوتي، والفنان أحمد سمير عامر، والفنانة بوس بوس إسلام، وذلك من خلال كواليس تصوير، المقرر عرضه قريبًا. ومن ناحية اخرى تشارك الفنانة إيمي إسلام في بطولة فيلم باركود 615، والفيلم من تأليف أحمد أنور، ومحمود جامايكا وإخراج مينا سويحة، وبطولة كل من إبرام سمير، هاجر الشرنوبي، سامية الطرابلسي، أحمد عزمي، طارق صبري، راندا البحيري، محمد عز، أحمد إمام، حلا زلط.

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