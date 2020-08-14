أندرييسكو لن تدافع عن لقبها في فلاشينغ ميدوز

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 14 أغسطس 2020 01:26 صباحاً - منذ ساعتين

أعلنت الكندية الشابة بيانكا أندرييسكو أنها لن تدافع عن لقبها بطلة لفردي السيدات في بطولة الولايات المتحدة لكرة المضرب، المقررة على ملاعب #فلاشينغ_ميدوز من 31 الشهر الحالي حتى 13 أيلول المقبل، وذلك بسبب عدم قدرتها على التحضر بالشكل المناسب جراء تفشي فيروس كورونا.

وأشارت ابنة الـ20 عاماً التي فازت في نهائي العام الماضي على الأميركية المخضرمة سيرينا وليامس لتحرز لقبها الأول في “الغران شليم” من أول مشاركة لها في القرعة الأساسية للبطولة الأميركية، إلى أنها تريد التركيز على استعادة لياقة المباريات، على أن تعود إلى المنافسات حين تصبح جاهزة للعب بأعلى مستوى ممكن.

وقالت الكندية “بعد مناقشات مطولة مع المقربين مني، اتخذت القرار الصعب ألا أعود الى نيويورك هذا العام”، مضيفة في صفحاتها بوسائل التواصل الاجتماعي: “اتخذت هذا القرار بهدف التركيز على استعادة لياقة المباريات، والحرص على أن أعود جاهزة للمنافسة بأعلى مستوى ممكن”.

وانضمت أندرييسكو الى حامل لقب فئة الرجال الإسباني رافايل نادال الذي قرر، على غرار غريمه السويسري روجيه فيديرر، عدم المشاركة في نسخة هذا العام بسبب المخاوف من فيروس “كوفيد-19″، فيما اتخذ المصنف أول عالميا الصربي نوفاك ديوكوفيتش الخميس قرار المشاركة فيها.

كما انضمت المصنفة سادسة عالميا الى المصنفات أولى الأوسترالية آشلي بارتي والخامسة الأوكرانية ايلينا سفيتولينا والسابعة الهولندية كيكي برتنز اللواتي اتخذن قرار عدم المشاركة أيضا، فيما لم تحسم الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة ثانية، أمرها بشأن المشاركة من عدمها.