لص مصارف يقتل نفسه بالخطأ أثناء تنفيذه عملية سطو

آخر تحديث: 13 - أغسطس - 2020 11:43 مساءً
لص مصارف يقتل نفسه بالخطأ
قتل لص نفسه عن طريق الخطأ، بعدما تعرض لإصابة مروعة في رقبته بأداة كان يستخدمها أثناء تنفيذ عملية سطو على بنك “يوجيفان” في مدينة فادودارا الواقعة غربي الهند.
وعثرت السلطات الهندية على جثة سارق البنوك في وقت سابق من الأسبوع الجاري، داخل البنك الواقع في تشيناي، عاصمة ولاية تاميل ناندو الهندية.
ووفقًا للشرطة المحلية، فإن اللص الذي لم يتم الكشف عن هويته، لجأ إلى استخدام قاطع كهربائي خلال اقتحامه للبنك في ساعة متأخرة من الليل، واستخدم الأداة ذاتها في فتح خزينة البنك.
وقبل أن يتمكن السارق من الاستيلاء على محتويات الخزينة والفرار بها، قام بتشغيل القاطع الكهربائي مرة أخرى عن طريق الخطأ، الأمر الذي أسفر عن تعرضه للإصابة القاتلة في عنقه.
وتعتقد السلطات أن اللص قد تعثر في أحد الأسلاك وسط الظلام أثناء تنفيذه عملية السطو، الأمر الذي تسبب في تشغيله الأداة بلا قصد عن طريق الخطأ.
وقال مسؤول الشرطة “كما كان الظلام، اللص لم يدرك حركته في الفضاء الضيق وسحب السلك الذي أدار القاطع وقطع رقبته”، حسبما ذكرت صحيفة “تايمز أوف إنديا”.
وكان فريق أمن البنك قد رصد وجود اللص عبر كاميرات المراقبة، وقام بتنبيه مدير الفرع “براشانت شارما” بشأن عملية السطو الجارية.
وعند وصول “شارما” إلى البنك، وجد اللص غارقًا في بركة دماء، فأبلغ الشرطة على الفور. وتنتظر الشرطة تعرّف عائلة السارق على جثته رسميًا قبل كشف هويته للعامة.
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