مروان خوري: نحن باقون وهم سيرحلون

متابعة بتجـــــــــرد: نفى النجم اللبناني مروان خوري كل الأخبار المتداولة عن نيته في الهجرة بعد الإنفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت.

وأكد مروان خوري من خلال تغريد عبر صفحته الرسمية في موقع “تويتر” أنه متمسّك حتى الرمق الأخير بأرض الوطن وكتب: “لا صحة ابداً للاخبار التي تروّج عنّي ومفادها رغبتي في الهجرة ! لقد مرّ علينا الكثير ولم نفقد الامل ! نحن الناس العاديون اصحاب البيوت والارض والوطن ! الوطن لنا !! ونحن باقون باقون وهم سيرحلون…امّا البلاد العربية فهي دائماً بيت ثانٍ لنا وملجأ وامان”.

وكان مروان خوري قد طمأن الاصدقاء والجمهور والمحبين عليه بعد الانفجار الذي أدى الى وقوع مئات الشهداء والجرحى.

وكتب مروان خوري: “انا بخير والعائلة بخير الحمدالله شكراً على الاطمئنان من كل المحبين في كل العالم العربي ولكن للاسف لبنان ليس بخير والشعب اللبناني ليس بخير والمساكين والفقراء والمصابين ليسوا بخير! ادعوا لهم”.