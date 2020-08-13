بيرين سات في ورطة كبيرة.. تعرف إلى السبب

متابعة بتجـــــــــــرد: أقدمت الكاتبة التركية ​شينجول بويباش​ على رفع دعوى قضائية ضد الشركة المنتجة لمسلسل “​عطايا​” ، للنجمة التركية ​بيرين سات​، وذلك بسبب التعدي على حقوقها.

وفي التفاصيل فإن قصة المسلسل مأخوذه من روايتها “صحوة العالم”، فلم يتم ذكر ذلك في الترويج الرسمي للمسلسل ولا في الاعلان والجنريك او بعد نهاية الحلقات، الا ان الشركة المنتجة لم تعلّق بعد.

الجدير ذكره ان بيرين سات نشرت مؤخرا عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة من أجواء إحتفالها برفقة زوجها المغني التركي كينان دوغلو بعيد زواجهما السادس.