بالفيديو – إبراهيم الحكمي يعترف: “نادم”

متابعة بتجـــــــــــرد: أطلق الفنان السعودي إبراهيم الحكمي، أغنيته الجديدة بعنوان “نادم”، عبر قناته الرسمية في موقع يوتيوب. الأغنية من كلمات حسين الكعبي، وألحان ليث الحربي، وتوزيع عمار عدنان، وميكس حسن العراق. وقدَّم الفنان إبراهيم الحكمي خلال الفترة الأخيرة عددًا من الأغنيات، ونذكر منها: “فرحتي فيك” وهي كلمات عبدالرحمن البوق، وألحان أحمد الخليدي، وتوزيع وتأليف فواصل موسيقية ووتريات محمد مجدي، و”يوم الوطن” من كلمات فيصل السديري، وألحان وإشراف فهد الناصر، وتوزيع محمد همّام.

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