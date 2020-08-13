شكرا لقرائتكم خبر عن ساندرا حاج تصور كليب "طمنى ع اللى غايب" وتطرحه قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصور المطربة الفلسطينية ساندرا حاج كليبا جديدا بعنوان "طمنى ع اللى غايب" من ألبوم فرى ميكس 5 الذى يحضر له المنتج نصر محروس، ومن المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة.

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كان المنتج نصر محروس قد علق على إصدار نسخة جديدة من كليب "ضارب عليوى" للمطرب مصطفى شوقى بدون "راقصة"، فى تصريح خاص لليوم السابع قائلا إن طلبات الجمهور بالنسبه له أوامر، وأكد أن هدفه من وراء أى عمل فنى يقوم به إمتاع هذا الجمهور وليس العكس وهذا ما تعود عليه وتعلمه وهو وأشقاؤه من والده منذ الطفولة لذلك لم يتردد في حذف مشاهد الراقصة حينما وجد أن هذا هو رغبة الكثيرين وطرح نسخة جديدة ولم يبال إن كانت النسخة الأولى تخطت مشاهدتها المليون الثانى.

يذكر أن نصر محروس بدأ مشواره فى صناعة النجوم خلال فترة التسعينيات بإطلاق مجموعة ألبومات تحت عنوان فري ميكس وابتدأها بألبوم فرى ميكس 1 ثم فري ميكس 2، وتضمن هذين الألبوميين أغنيتين بصوت نصر محروس تحت اسم "هريدى" وقدمهما باللهجة الصعيدية.