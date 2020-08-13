شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تستأنف تصوير مسلسل شارع 9" مطلع الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير أسبوع في مسلسلها الجديد "شارع 9"، حيث تستأنف التصوير مطلع الأسبوع المقبل، في إحدى شقق المعادى، وتجمع المشاهد بينها وبين محمود عبد المغنى وأحمد وفيق وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج محمد عبدالخالق، وتجسد رانيا دور طبيبة نفسية خلال الأحداث، ومن المقرر عرض المسلسل خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "شارع 9" من الأعمال ذات الـ45 حلقة، بطولة رانيا يوسف، احمد وفيق، محمود عبد المغنى، نرمين الفقى، هدى الأتربى، ياسر على ماهر، أحمد جمال سعيد، حسام فارس، عبير منير، أحمدالدمرداش وعدد آخر من الفنانين الشباب، مخرج منفذ محمود إدريس، وتدور أحداثه فى اطار اجتماعى به اثارة وتشويق.

والمسلسل يسجل التعاون الثانى بين السيناريست حسين مصطفى محرم والمخرج محمد عبد الخالق بعدما قدما سوياً مسلسل"بيت السلايف" العام قبل الماضى وشارك في بطولته بوسي و عبير صبري وأحمد صلاح حسنى ومنة فضالى وحازم سمير وجيهان خليل وأشرف مصلحى و طارق صبرى وعدد آخر من الفنانين.