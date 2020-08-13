شكرا لقرائتكم خبر عن ديزنى تقلب الموازين وتضع أصحاب دور العرض فى مأزق.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن ديزني وضعت مالكي دور العرض في مأزق، وذلك بعدما أعلنت الشركة عرض النسخة الحية من فيلم مولان علي منصة ديزني بلس، وفي اليوم التالي ارتفع سهم الشركة بأكثر من 10%، وذلك على الرغم من أن المجموعة العملاقة كشفت أيضًا عن خسارة قدرها 4.7 مليار دولار خلال هذه الفترة، كل هذه التناقضات أدت الي فوضي وسط اصحاب دور العرض وصناع السينما في هوليوود، وقال احد محللي وول ستريت كانت مجموعة ديزني لسنوات عديدة أكبر داعم لدور العرض ، لكن بعد العرض علي Disney + اصبحوا الداعم للمنصات الإلكترونية، مما سيؤدي لقلب الموازين.

وكانت قد عززت ديزني قوة خدمة البث الخاصة بها وأعلنت عن أرقام المشتركين في منصة ديزني بلس وذلك بعدما أعلنت عن عرض فيلم " مولان" علي المنصة بدلا من دور العرض.

ولدى Disney Plus الآن أكثر من 60.5 مليون مشترك مدفوع اعتبارًا من الشهر الماضي ، بعد تسعة أشهر فقط من إطلاق منصة البث المباشر للمستهلك، وبعد عدة تأخيرات في موعد إصداره بالسينمات قال الرئيس التنفيذي لشركة ديزني بوب تشابيك إن عرض "مولان" سيكون في 4 سبتمبر المقبل.

وتعتقد شركة ديزني أن إصدار Mulan سيساعد على جذب الجمهور للاشتراك في المنصة من أجل مشاهدة فيلم انتج من الأساس لعرضه في السينمات حول العالم.

على عكس باقي المحتوى المتوفر على Disney Plus ، لن يتوفر "Mulan" مباشرةً للمشتركين حيث سيدفع المشاهد في الولايات المتحدة والأقاليم الأخرى 29.99 دولار بالإضافة إلى رسوم الاشتراك الشهري لخدمة البث البالغة 6.99 دولار .

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وفيلم ‪Mulan‬، إنتاج شركة ديزني نسخة جديدة ‪Live Action‬، من النسخة الكرتون التى صدرت فى 1998، وتدور حول قصة امرأة صينية تتنكر كرجل للقتال فى الجيش بدلا من والدها الذى لا يستطيع الذهاب لكبر سنه، بينما لم يشك أحدا أنها امرأة حتى قامت بإنقاذ قائد الجيش، وجرحت خلال المعركة وكان عقابها الإعدام إلا أن القائد يقوم بالعفو عنها.

الفيلم من بطولة دوني ين والذي قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، من أبرزها: "‪Seven Swords‬" و"‪Painted Skin‬" و"‪Ip Man‬" و"‪The Lost Bladesman‬" و"‪Together‬"، وغيرها وتجسد دور مولان الفنانة ليو يي فاي ويشارك بالعمل جيت لي ولي جونج وجايسون لي.

بينما أكدت شركة ديزنى العمل على نسخة جديدة من فيلم الأنيمشن ‪Bambi‬، الذى طرح في عام 1942، وسكون الفيلم على طريقة الـ ‪Live Action‬، وسيقوم كل من جنيف روبرتسون دووريت ("‪Captain Marvel‬")، وليندسي بير ("‪Sierra Burgess Is a Loser‬") بكتابة الفيلم الجديد، سيقوم كل من المنتجين من شركة ديزنى، كريس وبول فايتز ، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "‪variety‬".