هنيدى يعود لتصوير "النمس والإنس" بعد توقف أسبوع عن التصوير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد النجم محمد هنيدى لبلاتوه فيلمه الجديد "النمس والإنس"، لإستئناف التصوير بعد فترة من توقف، وحصول فريق العمل على أجازة أسبوع بسبب عيد الأضحى، حيث يكثف مخرج العمل شريف عرفة عدد ساعات التصوير التي تصل إلى 14 ساعة في اليوم داخل الديكور الرئيسى للفيلم للإنتهاء منه ودخول الفيلم مرحلة المونتاج والمكساج استعداداً للعرض فى السينمات.
ويجسد النجم محمد هنيدى خلال الأحداث دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع فى غرام منة شلبى التى تشاركه فى بطولة العمل، حتى يتزوج منها.
وانتهى هنيدي من تصوير عدد من المشاهد الخارجية فى مدينة 6 أكتوبر بإحدى الملاهى، ومشاهد أخرى بمنطقة وسط البلد حيث استمر التصوير الخارجي حوالي 10 أيام تقريباً ثم عاد مرة أخرى للديكور الرئيسى بأستوديو شريف عرفة.
فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبى، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، محمد جمعة وعدد آخر من الفنانين، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج شريف عرفة.
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