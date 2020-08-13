شكرا لقرائتكم خبر عن "فكك من الناس".. كريم أبو زيد يطرح أحدث أغنيات ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الفنان كريم أبو زيد، أحدث أغنيات ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "فكك من الناس"، وتم طرح الأخيرة عبر قناة كريم أبو زيد على YouTube، من كلمات أحمد عرفان ومن ألحان كريم أبو زيد وتوزيع أحمد أبو زيد.

ويتعاون كريم، من خلال الألبوم، مع الشعراء: محمد جمعة، وأحمد عرفان، وناصر جلال، والموزع الموسيقى أشرف أبوزيد، ويقوم بنفسه بتلحين كل أغانى الألبوم، ومن أغانى ألبومه: "دنيا حلوة"، "دنيا حطت عليا"، "عيونها"، "دنيا ربنا"، "فكك من الناس".

يذكر أن كريم أبو زيد شارك فى موسم رمضان قبل الماضى بمسلسل "ابن أصول"، وهو من إنتاج شركة سينرجى، والذى يشارك فى بطولته كل من: حمادة هلال، سوزان نجم الدين، أيتن عامر، محمد نجاتى، رانيا منصور، وفاء سالم، إيناس كامل، إسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، حمزة العيلى، أحمد حلاوة، بجانب عدد آخر من الفنانين، كما يعتبر المسلسل هو الثالث على التوالى الذى يظهر به حمادة هلال فى دراما رمضان.