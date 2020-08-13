محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
شارك النجم الهندي أميتاب باتشان، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع تويتر، بصور جديدة له، تسجل ظهوره الأول منذ إعلان شفائه من فيروس كورونا.
ظهر أميتاب في حديقة منزله مرتديا الكمامة، لافتا أنه يزرع شجرة جولموهار الضخمة، مضيفا "زرعت شجرة جولموهار الضخمة عام 1973، وأسقطتها العاصفة الأخيرة، بالأمس 12 أغسطس في عيد ميلاد والدتي، قمت بإعادة زراعة جولموهار جديدة، في نفس المكان باسمها".
جدير بالذكر أن أميتاب باتشان عانى مؤخرا من إصابته بفيروس كورونا، كما أصيب به نجله وحفيدته.
كانت هذه تفاصيل خبر صور| مرتديا كمامة.. أميتاب باتشان يزرع "جولموهار" باسم والدته بعد شفائه من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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