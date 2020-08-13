صورة.. ليلى زاهر تبهر محبيها بإطلالة جذابة.. وفنانات يعلقن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشرت الفنانة ليلى زاهر صورة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها لصالح إحدى المجلات الفنية.

وظهرت "ليلى"، على الغلاف بفستان أبيض يشبه فساتين الزفاف، ومكياج هادئ أبرز ملامحها، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها عبر الموقع.

وتفاعل معها عدد من الفنانات أيضًا، منهن شيماء سيف التي كتبت لها: "لولي القمر ماشاء الله"، وإيمان العاصي: "قمر"، كما نالت إطلالتها إعجاب ريهام أيمن أيضًا".

من ناحية أخرى، شاركت ليلى أحمد زاهر في رمضان المنقضي، بمسلسل "الفتوة" من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار ‏هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي، في السباق الرمضاني الماضي.