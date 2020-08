إيرادات الأربعاء.. "Ava" الأول و"Becoming" في المركز الخامس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يواصل عدد من الأفلام الأجنبية المنافسة على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس الأربعاء 12 أغسطس، فيلم "Ava" بطولة Jessica Chastain، بعد تحقيقه 27 ألفًا و19 جنيهًا.

واحتل المركز الثاني فيلم " "The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، محققًا 26 ألفًا و205 جنيهات، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم "The Iron mask" وبلغ إيراداه 22 ألفا و994 جنيها، وحصل على الترتيب الرابع فيلم "Bloodshot"، بطولة Vin Diesel، بعد تحقيقه 19 ألفا و704 جنيهات.

وذهب المركز الخامس لفيلم "Becoming" بطولة Toby Kebbell، والذي حقق 15 ألفًا و78 جنيهًا، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "The Hunt" بعد تحقيقه 14 ألفًا و184 جنيها، فاز بالمركز السابع فيلم "My Spy" محققًا 10 آلاف و720 جنيهًا.

وفي المركز الثامن جاء "Brahms: The Boy 2" وحقق 10 آلاف و151 جنيها، واحتل المركز التاسع فيلم "The high note" محققًا 6 آلاف و190 جنيها، وكان المركز العاشر من نصيب فيلم "Amulet" بعد تحقيقه 5 آلاف و887 جنيها.