هند صبري ودرة تحتفلان بعيد المرأة التونسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
حرصت الفنانتان التونسيتان هند صبري ودرة، على الاحتفال بعيد المرأة التونسية، الموافق اليوم 13 أغسطس.
ونشرت هند صبري مقطع فيديو لها خلال تكريمها في أحد المهرجانات، وعلقت عليه بالفرنسية: "كل عام والمرأة التونسية تصنع المعجزات، المرأة التونسية نموذج القوة والشجاعة والمثابرة.".
كما تفاعلت درة من تلك المناسبة، وعلقت ونشرت صور لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "المرأة التونسية حكاية.. كل عام وأنتِ جميلة وصامدة.. (عيد المرأة التونسية)".
يوم المرأة التونسية، هو اليوم الذي حصلت فيه على العديد من الصلاحيات القانونية، أبرزها قوانين الأسرة.
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