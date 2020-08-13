هند صبري ودرة تحتفلان بعيد المرأة التونسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرصت الفنانتان التونسيتان هند صبري ودرة، على الاحتفال بعيد المرأة التونسية، الموافق اليوم 13 أغسطس.

ونشرت هند صبري مقطع فيديو لها خلال تكريمها في أحد المهرجانات، وعلقت عليه بالفرنسية: "كل عام والمرأة التونسية تصنع المعجزات، المرأة التونسية نموذج القوة والشجاعة والمثابرة.".

كما تفاعلت درة من تلك المناسبة، وعلقت ونشرت صور لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "المرأة التونسية حكاية.. كل عام وأنتِ جميلة وصامدة.. (عيد المرأة التونسية)".

يوم المرأة التونسية، هو اليوم الذي حصلت فيه على العديد من الصلاحيات القانونية، أبرزها قوانين الأسرة.