مشروع "بنات عبدالرحمن" لصبا مبارك يشارك في "أيام عمان"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك مشروع الفيلم الروائي الطويل "بنات عبدالرحمن" للمخرج زيد أبو حمدان والنجمة صبا مبارك، ضمن فعاليات الدورة الأولى من أيام عمّان لصنّاع الأفلام ٢٤ و٢٦ أغسطس، والتي تقام على ضمن فعاليات مهرجان عمّان السينمائي الدولي بالأردن.

الفيلم من بطولة النجوم صبا مبارك، وهي منتجة منفذة أيضاً في الفيلم، فرح بسيسو ودانا الدجاني، وإخراج وتأليف زيد أبو حمدان وهو إنتاج مشترك بين شركاتPan East Media (آية وحوش وصبا مبارك) وLagoonie Film Production وMAD Solutions وArab Media Network.

يحكي فيلم "بنات عبدالرحمن" في إطار من الكوميديا السوداء قصة 4 شقيقات ينتمين لطبقات اجتماعية شديدة الاختلاف وقد سيطر الجفاء على العلاقات بينهن. وبعد الاختفاء الغامض لأبيهن، يقررن البحث للعثور على رب الأسرة الغائب.

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ومؤخراً فاز "بنات عبدالرحمن" بجائزتي راديو وتليفزيون العرب ART وروتانا في منطلق الجونة السينمائي، الذي أقيم ضمن منصة الجونة السينمائية، وتبلغ قيمة كل جائزة دعماً مادية قدره 10 آلاف دولار أمريكي، وحصل الفيلم أيضا على منح تمويلية من مؤسسة الدوحة للأفلام ومعهد تريبيكا ومنحة صندوق الأردن للأفلام (فئة الإنتاج) الذي تقدمه الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

ويشارك في أيام عمان لصناع الأفلام 14 مشروعاً في مرحلتيّ التطوير وما بعد الإنتاج هذا ومن بين ٦٠ طلباً تم استقبالهم من منصة أيام عمان، وبالإضافة إلى ورش العمل والندوات، توفّر منصّة تحتاج إليها الأصوات الأردنية والعربية الصاعدة التي لا تزال مشاريعها في طور التنفيذ، بهدف مساعدتها على التطوير أو الاستكمال بفضل الجوائز المخصصة لها.

مهرجان عمّان السينمائي الدولي هو أول مهرجان دولي للأفلام العربية والعالمية في الأردن تحت مظلة الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، إذ سيتم تكريم صناع أفلام في مجالات الإخراج وكتابة السيناريو والمونتاج والتصوير والتمثيل.