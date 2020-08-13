"هافضح عبيد الشهرة".. رسالة نارية من مي حلمي بعد أنباء طلاقها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

بكلمات غاضبة، رفضت المذيعة مي حلمي التدخل في حياتها، وهاجمت في فيديو مطول بثته "لايف" عبر خاصية "القصص القصيرة" بموقع "إنستجرام"، من وصفتهم بالمتطفلين، ومن أرسلوا لها رسائل بشأن ما تردد من أنباء عن انفصالها عن الفنان محمد رشاد، رغم عدم وجود سابق معرفة بينها وبينهم.

وفي السطور التالية، ننشر أبرز ما قالته مي:

- " يعني وبعدين أنتم ميتقالكومش غير كلمة وبعدين بكل القرف اللي في الدنيا، الواحد يتجوز، يتطلق،أنتوا مالكم أنتوا حاشرين نفسكم في حياتي أكتر مني يعني".

- "مصر كلها تبعت اللي عمري مشوفتهم في حياتي بيكتبوا تعليقات، ويسألوا بكل تطفل، وأنتم مالكم كل إشاعة وكل كلام نيلة بيتكتب بتقولوا نفس الكلام وتزودوا، واللي زاد وغطا يقولوا أصل هي بتتبرع بفستان فرحها وبوست بقاله أسبوع، عشان الذكريات تتمحي، أنتم مالكم".

- "أنتوا حلكم إن حياتي متبانش ليكم وده القرار الصح، عشان التطفل ده وعزة جلال الله كل سكرين شوت هاخدها وأي قلة أدب بتتكتب هاخدها، فيه حاجة اسمها قضايا تشهير بشخصية عامة".

- "واللي يقول أصلها مش أصيلة وموقفتش جانبه وخايفة على بيتها، وشرحنا أربعين ألف مرة ومش مضطرة أشرحه تاني، مش مضطرة أقول حاجة مش عايزة أقولها، المرة دي مش هسكت لو ليا مزاج أقول حاجة هقولها ماليش مش هقولها، لما يجيلي الوقت بمزاجي أعرف حد عني أي حاجة، أنتوا مهتمين تعرفوا حياتنا أكتر مننا".

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- "والتعليقات بتاعة كل شوية قرفتونا بقى، طب بتسألوا ليه أنا عاملة الفيديو ده عشان أنتم مهتمين تعرفوا كل التفاصيل أكتر مني أنا شخصيا. أقولكم زودوا عدد المتابعين واللايكات".

- "الناس اللي بتابعني اللي عرفاهم أشكركم أنكم مبعتوش تسألوا عن حاجة، لكن الناس اللي عاملة محامين وإني ست مش أصيلة، أمال طلعت أعيط ليه لو أنا مش أصيلة، حكمت كده ورددت الكلام زي القطيع، آخركم متفرجون ليس إلا".

- "هفضل أقولها اللي عايز يتطمن عليا على عيني وعلى راسي، أنا بتكلم عن اللي بيكتبوا وبيزيودوا، عبيد الشهرة، طبيعي أسأل قلة الأدب اللي بتتكتب دي بناء على إيه عايزين تركبوا تريند على أي حاجة".

- "مش هتكلم عن القضية حاجة مش بتاعتي ماليش حق أتكلم فيها، وكان قراري صح إني أنا أخفي حياتي، وقرار رشاد صح، وأنا حرة مش هقول والله مش هريحكم بقول للناس العاقلة اللي بتابعني شكرا إنكم مدخلتوش".

- "عارفة إنكم هتمسكوا الكلام اللي على مزاجكم وبتسيبوا الباقي، مش بتفرحوا غير في المصايب، مش عايزين غير أخبار الفضايح، هتاخدوا الكلام اللي عايزينه، واللي مش لاقيين حد يربيهم في البيت وتلاقيها مقهورة نفسيا وتكتب إني موقفتش جانبه في أزمته المالية، بتكلمي في إيه يا روح القلب، ده بيدل على البيت اللي أنتي طالعة منه، لو أبوكي وأمك يعرفوا إن ممكن أعملك قضية تشهير مش هيمسكوكي الموبايل أصلا".

وتعليقًا على نفس الأمر، كتبت رسالة عبر "القصص القصيرة"، جاء فيها "آه المرة دي خدت سكرين شوت عشان أفضح أصحابهم مدعين المثالية والشرف، أصحاب إزاي وليه وأنتي ست أصيلة ولا تقليد، موقفتيش وقعدتي ومين عمل إيه واللي عاملين فيها قضاة على البشرية وأنتي منك ليها بتهبدي، عبيد لايكات ركوب الترند وأنتوا آخركم تشيروا تاني منك ليها خبر متشير وتحطوا التاتش بتاعكم، وأرجع وأقول كلكم متفرجون ليس إلا، أنا سبتكم مرة تاخدوا راحتكم مش هسيبكم التانية".

كانت الساعات الماضية، شهدت انتشار أنباء عن انفصال الفنان محمد رشاد، عن زوجته المذيعة مي حلمي، فيما أكد مدير أعماله في تصريح سابق لمصراوي خبر طلاقهما، دون الخوض في أي تفاصيل.