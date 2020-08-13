"مش بتقف على حد.. وشاب مسكين جدا".. كيف تفاعل نجوم الفن مع رحيل رمضان صبحي عن الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

سادت حالة من الغضب، بين جماهير القلعة الحمراء، بعد إعلان اللاعب رمضان صبحي عن رغبته في الانتقال لنادي بيراميدز، ولم تقتصر على مشجعي الأهلي من الجماهير فقط، ولكن هناك عددا من النجوم أعربوا عن استيائهم مما فعله "صبحي"، وحرصوا على التعليق عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعرض "الخليج 365"، في السطور التالية، أبرز الفنانين الذين هاجموا أو علقوا على رحيل رمضان صبحي:

نبيل الحلفاوي

الفنان نبيل الحلفاوي، أحد أبرز الفنانين الذين ينتمون إلى النادي الأهلي، وحرص على التعليق عبر حسابه بموقع "تويتر"، قائلًا: "بصراحة فوجئت واتضايقت، مش من رمضان لكن عشانه، كنت أتوقع تركه للنادي الأهلي، إن فضل الاحتراف خارجيا، ولم أتخيل أن يبقى في مصر ويغادر الأهلي، رمضان عاد لمستواه وأفضل عندما عاد للأهلي، أراه قرارا غير موفق، يمكن مؤثرات عائلية لها دخل، عموما أتمنى صعوده المستمر لصالح المنتخبات المصرية".

أحمد فهمي

وتفاعل الفنان أحمد فهمي، مع رحيل صبحي عن القلعة الحمراء، وانتقده من خلال حسابه بـ"إنستجرام"، ونشر صورة لـ"تي شيرت" شهداء مشجعي النادي الأهلي، وعلق: "هما دول اللي لا يمكن حد يشتريهم، جمهوره ده حماه".

أحمد السعدني

وعبر الفنان أحمد السعدني عن رأيه حول القصة، من خلال حسابه بموقع "تويتر"، قائلًا: "الكلام اللي بجد في القصة دي إن نظام التفاوض في النادي يجب أن يكون أوروبيا، والأهلي دايما سباق وهو أول نادٍ مصري لازم يعمل كده، الباقي يقلده بعدها ادفع مرتب كل لاعب حسب قيمته الفنية واحتياجي ليه مش فئة أولى، وتانية، والكلام ده ساعتها مش هيضيع منك أبدا لاعب مهم".

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عمرو محمود ياسين

الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين، تفاعل مع الأزمة أيضًا وعلق ساخرًا: "اللي عمله رمضان مضحك جدا.. مسكين الشاب ده".

محمد العدل

وغرد المنتج محمد العدل، عبر حسابه بـ"تويتر"، حول رحيل "صبحي"، قائلًا: "لم أحزن على رحيل رمضان لأنى بشجع الأهلي مش لاعب في الأهلي، أنا حزين وأنا شايف الكورة في مصر هتبقى أهلي وبيراميدز، بس كدا".

بيومي فؤاد

في مقابلة تليفزيونية بقناة الأهلي، هاجم الفنان بيومي فؤاد اللاعب رمضان صبحي، قائلا: "بعد كل المفاوضات مع النادي الإنجليزي وفي الداخل والخارج ترك رمضان الأهلي في دقيقة واحدة، مش بتقف على حد، وأكبر دليل على كده ما حدث مع عصام الحضري، بطمن كل الأهلاوية إنها مش هتقف على رمضان، وهو مش معانا وانتقل لنادي بيراميدز".

ودخل النادي الأهلي في مفاوضات مع نادي هدرسفيلد الإنجليزي لشراء اللاعب، لكن رغبة صبحي في الانتقال إلى صفوف بيراميدز حالت دون التوصل لاتفاق، وقال مصدر مسؤول لـ"الخليج 365" إن العرض المالي المقدم لرمضان صبحي 80 مليون جنيه في 3 مواسم.

وكان رمضان صبحي صرح مسبقًا بأنه جمع متعلقاته الشخصية من النادي الأهلي استعداداً للعودة لإنجلترا، للتواجد مع هدرسفيلد لحين حسم موقفه.