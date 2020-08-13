محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: علق الفنان مصطفى شعبان، على ترشيح الفنانة مي نور الشريف، له لتجسيد شخصية والدها. وكتب شعبان، عبر حسابه على "إنستجرام": "الراقية مي نور الشريف بنت الأستاذ.. أتشرف بمجرد الحديث عن الأستاذ.. أشكرك لثقتك". وكانت مي نور الشريف قد قالت، في تصريحات لها، بمناسبة ذكرى والداها، إن الفنان مصطفى شعبان أفضل من يجسد شخصية والدها في عمل فني.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد ترشيحها له لتجسيد شخصية والدها.. مصطفى شعبان يرد على مي نور الشريف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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