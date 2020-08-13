فيديو| بعد أنباء طلاقها من محمد رشاد.. أول تعليق من مي حلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بعد ساعات من انتشار أنباء تفيد بانفصالها عن الفنان محمد رشاد، خرجت المذيعة مي حلمي في فيديو طويل عبر خاصية "القصص القصيرة"، هاجمت فيه من وصفتهم بالمتطفلين على حياتها الشخصية.

وقالت مي "يعني وبعدين أنتم ميتقالكومش غير كلمة وبعدين بكل القرف اللي في الدنيا، الواحد يتجوز، يتطلق، إنتوا مالكم إنتوا حاشرين نفسكم في حياتي أكتر مني".

انتشرت خلال الساعات الماضية، أنباء عن انفصال الفنان محمد رشاد، عن زوجته المذيعة مي حلمي، فيما أكد مدير أعماله في تصريح سابق لمصراوي خبر طلاقهما، دون الخوض في أي تفاصيل.