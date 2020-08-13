أحمد فهمي يعلق على رحيل "صبحي".. ومتابع: "هتشغل فيلم بفلوس قليلة؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

علق الفنان أحمد فهمي، على رحيل اللاعب رمضان صبحي عن القلعة الحمراء، ورغبته في الانتقال إلى صفوف بيراميدز.

ومن خلال حسابه بموقع "إنستجرام"، نشر "فهمي"، صورة لـ"تي شيرت" شهداء مشجعي النادي الأهلي، وعلق: "هما دول اللي لا يمكن حد يشتريهم، جمهوره ده حماه".

ووجه أحد متابعي "فهمي"، سؤالًا له قائلًا: "إيه الأوفر ده يا أحمد، الموضوع كله مصلحتك فين؟ مش أنت برده ممكن ترفض فيلم لما السيناريو ميعجبكش أو الفلوس قليلة؟.. ليرد "فهمي": "لا"، في إشارة واضحة منه إنه لم يرفض عملا عُرض عليه بسبب الأجر.

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ودخل النادي الأهلي في مفاوضات مع نادي هدرسفيلد الإنجليزي لشراء اللاعب، لكن رغبة صبحي في الانتقال إلى صفوف بيراميدز حالت دون التوصل لاتفاق، وقال مصدر مسؤول لـ"الخليج 365" إن العرض المالي المقدم لرمضان صبحي 80 مليون جنيه في 3 مواسم.

وكان رمضان صبحي صرح مسبقًا بأنه جمع متعلقاته الشخصية من النادي الأهلي استعداداً للعودة لإنجلترا، للتواجد مع هدرسفيلد لحين حسم موقفه.