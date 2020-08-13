أبانوب بولس يكشف لـ فلاش: كواليس أعماله الفنية

أعرب الفنان أبانوب بولس عن سعادته بالعمل مع الفنان أحمد فهمي، وذلك من خلال مسلسل الواد سيد الشحات.

وقال أبانوب بولس خلال لقاءه في برنامج فلاش، والمذاع عبر قناة نايل دراما: كانت تجربة جميلة جدًا وتجربة أعتز بها جدًا، مشيرًا إلى أنها بداية قوية قائلًا: أن أقف أمام الفنان أحمد فهمي والمخرج أحمد جندي، تجربة عظيمة جدًا.

وأضاف أبانوب: الممثل يجب أن يجسد جميع الشخصيات والنوعيات، سواء ترجيدي أو كوميدي، مشيرًا: لا أحب أن يكون لي سمة معينة، ولكن بسبب ابتسامتي وضحكي المستمر فالمخرجين دائمًا يختاروا لي الأدوار الكوميدية.

وأشار أبانوب أنه جسد دور جارسون من خلال مسلسل سيد الواد الشحات، وأشار قائلًا: أفخر أنني كنت أعمل مع اثنين كوميدينات وهما الأستاذ أحمد فهمي والأستاذ محمد عبد الرحمن نجم مسرح مصر.

وأوضح أبانوب عن تجربته: الموضوع كان صعب بالنسبة لي، وخاصة مع اثنين كوميديين وكنت أجسد

أيضًا دور كوميدي، فكنت مرتبك جدًا ولكن الحمد لله أديت المطلوب وزيادة.

وعن تجاربه في الفترة الحالية: أنا بالنسبة لي أي عمل فني يأتي لي حاليًا اعتبره خطوة هامة في مسيرتي لأني مازلت في مرحلة الانتشار ولكن أرى نفسي بعد سنتين أو ثلاثة هيكون لي مستقبل باهر إن شاء الله.

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وأشاد أبانوب في المخرج أحمد الجندي قائلًا: أنا خوضت ترجبتين مع الأستاذ أحمد الجندي، وذلك من خلال مسلسل الواد سيد الشحات، ومسلسل رجالة البيت، وأشار إلى أن هناك عمل ثالث، قائلًا: كان هناك عمل ثالث ولكني لم أستطيع أن أذهب في يوم التصوير.

ومن ناحيتها أشاد المخرج أحمد الجندي بالفنان أبانوب قائلًا: له طلة مختلفة وإن شاء الله لديه مستقبل باهر ويكون نجم ولكن

هي مسألة وقت .. وهذا شئ بيد الله.

وأشار الفنان أبانوب عن بدايته قائلًا: عملت إعلان، حيث ظهرت من خلاله وأنا أمزج التيشيرت، وكان ذلك أثناء عرض الواد سيد الشحات .. وكنت سعيدًا جدًا عندما يقال لي جملة "أنا حاسس أني شوفتك قبل كدة"، وذلك لأني بعلم أن الإعلان نجح.



وكشف الفان أبانوب عن كواليس مسرحية صائد الفراشات، قائلً: اشتغلت مسرحيات كثيرة، وكانت أبرزها عرض صائد الفراشات، حيث عملت من خلالها فقرات كثيرة .. وكنت في كل مرة أقع في مشاكل كبيرة .. ولكن الحمد لله مرت على خير وكانت تجربة استفدت منها كثيرًا.

وأنهى الفنان أبانوب بولس حديثه قائلًا: كانت بدايتي الحقيقة عندما عملت مسرح وأنا في الصف الخامس الإبتدائي، كما عملت العديد من المسرحيات على المسرح الكنيسة والمسرح الكنائسي.. كما أشتغلت أيضًا في مسلسل زودياك مع المخرج محمود كامل .. ومسلسل الكويتي دفعة القاهرة، كما شاركت شقيقي الفنان مينا في فيلم سر الكتاب 18، وكنت أجسد من خلاله دور مازن ابن الفنان الكبير حجاج عبد العظيم، بالإضافة إلى أني اشتغلت في برنامج المصحة مع المخرج أحمد عبد الوهاب.