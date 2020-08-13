بعد عرض صاحب المقام .. شاهد تكرار التجربة بفيلم الحارث

تعرض منصة "شاهد" الإلكترونية، اليوم، الخميس، الفيلم السينمائي الجديد، "الحارث"، حصرياً على "شاهد VIP"، وقبل عرضه في دور السينما.

الفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، على الطيب، أسماء جلال إلى جانب ضيوف الشرف، باسم سمرة، عمرو عبدالجليل، أسماء أبو اليزيد، عارفة عبد الرسول، من إخراج محمد نادر جلال، تأليف محمد عبدالخالق، سيناريو وحوار محمد عبد الخالق ومحمد إسماعيل أمين.

وتدور أحداث فيلم "الحارث" حول شخصية صحفي يتّسم بالموضوعية والعقلانية، متزوج حديثاً من امرأة تتمتع بشخصية قوية وهادئة، غير أن حياتهما الزوجية تستحيل

فجأة إلى شكوك وريبة وبرود في المشاعر، ما ينسف استقرار هذه الأسرة الشابة. تتلاحق الأحداث لنعرف لاحقاً بأن ثمّة إرادة شريرة خارجة عن سياق الطبيعة والتفسيرات العلمية، ترسم لتلك الأسرة مساراً مختلفاً مليئاً بالغموض والرعب والإثارة.

ويجسد أحمد الفيشاوى شخصية ‏صحفى متزوج من ‏ياسمين رئيس، وتكتشف الزوجة خيانته لها ‏وتتحول حياتها إلى الاكتئاب والإدمان‎

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ويلعب عمرو عبدالجليل، شخصية رجل أعمال يدخل في صراعات مع بعض المنافسين ويتعرض لعملية نصب

تقلب حياته رأسا علي عقب، في إطار من الأكشن والغموض والإثارة.

وتجسد أسماء جلال دور فتاة متعافية من الإدمان وصديقة النجم أحمد الفيشاوى خلال أحداث فيلم "الحارث".

وكانت قد بدأت منصة "شاهد" بالإنفراد بالأفلام الجديدة قبل عرضها في دور السينما، حيث كان أول إنفرادتها، فيلم "صاحب المقام"، والذي طرح عبر منصة "شاهد VIP"، قبل عرضه في دور العرض السينمائي، ولكنه تم تسريبه لجميع المواقع ليصبح الفيلم متاحاً عبر مواقع مشاهدة وتحميل الأفلام، ورغم ذلك تكرر المنصة التجربة بعرض فيلم "الحارث".

فيلم "صاحب المقام" بطولة يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومى فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، ومحمود عبد المغنى وإنجى المقدم، من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.