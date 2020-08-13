قريباً.. ديجا فو على مسرح الهناجر بدار الأوبرا



يستعد مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، لاستقبال العرض المسرحى "ديجا فو" من إعداد وإخراج المخرج المسرحى أحمد فؤاد، وبطولة: تامر نبيل، أحمد السلكاوى، محمد يوسف، رحمة أحمد، بسمة ماهر.



عرض "ديچا فو" مأخوذ عن النص السويسرى "إثبات العكس" للكاتب أوليفيي شياتشيارى.

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وتدور فكرة مسرحية "إثبات العكس" حول أن العقل البشرى دائماً يستطيع

أن يثبت الشيء وعكسه فى نفس الوقت، وأن لكل قصة ألف وجه ولا توجد حقيقة مطلقة، حيث تدور أحداثه حول شخص يسعى وراءه مجموعة من المجرمين للإنتقام منه بعد إتهامه بإغتصاب إبنة صيدلي القرية وهناك مجموعة أخرى تحاول تبرئته وتحاول التصدى لهؤلاء المجموعة .

يذكر أن المخرج أحمد فؤاد مخرج العرض، قد شارك كعضو لجنة تحكيم لمهرجان هواره الدولى للمسرح بالمغرب فى دورته السادسة ممثلا مصر فى الدورة السابقة بالعام الماضى، وقد أقام ورشة فنية أثناء فاعليات المهرجان لشباب المخرجين المسرحين تحت عنوان "دلالات الحركة المسرحية"، كما حصل من قبل على جائزة الدولة للإبداع الفنى وجائزة أفضل مخرج بمهرجان أيام المسرح المغاربى .. الجزائر.