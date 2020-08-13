فيلم بنات عبد الرحمن يشارك في أيام عمان لصُناع الأفلام

يشارك مشروع الفيلم الروائي الطويل بنات عبد الرحمن للمخرج زيد أبو حمدان والنجمة صبا مبارك، ضمن فعاليات الدورة الأولى من أيام عمّان لصنّاع الأفلام "٢٤ – ٢٦ أغسطس"، والتي تقام ضمن فعاليات مهرجان عمّان السينمائي الدولي بالأردن.

الفيلم من بطولة النجوم صبا مبارك، وهي منتجة منفذة أيضاً في الفيلم، فرح بسيسو ودانا الدجاني، وإخراج وتأليف زيد أبو حمدان وهو إنتاج مشترك بين شركاتPan East Media "آية وحوش وصبا مبارك" وLagoonie Film Production وMAD Solutions وArab Media Network، وتتولى شركتا MAD Solutions وفيلم كلينك توزيع الفيلم

في العالم العربي.

يحكي فيلم "بنات عبد الرحمن" في إطار من الكوميديا السوداء قصة 4 شقيقات ينتمين لطبقات إجتماعية شديدة الاختلاف وقد سيطر الجفاء على العلاقات بينهن، وبعد الاختفاء الغامض لأبيهن، يقررن البحث للعثور على رب الأسرة الغائب.

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وفاز مؤخراً بنات عبد الرحمن بجائزتي راديو وتلفزيون العرب ART وروتانا في منطلق الجونة السينمائي الذي أقيم ضمن منصة الجونة السينمائية، وتبلغ قيمة كل جائزة دعماً مادية قدره 10 آلاف دولار أميركي، وحصل الفيلم

أيضلً على منح تمويلية من مؤسسة الدوحة للأفلام ومعهد تريبيكا ومنحة صندوق الأردن للأفلام "فئة الإنتاج" الذي تقدمه لهيئة الملكية الأردنية للأفلام.

ويشارك في أيام عمان لصناع الأفلام 14 مشروعاً في مرحلتيّ التطوير وما بعد الإنتاج هذا ومن بين ٦٠ طلباً تم إستقبالهم من منصة أيام عمان، وبالإضافة إلى ورش العمل والندوات، توفّر منصّة تحتاج إليها الأصوات الأردنية والعربية الصاعدة التي لا تزال مشاريعها في طور التنفيذ، بهدف مساعدتها على التطوير أو الاستكمال بفضل الجوائز المخصصة لها.

مهرجان عمّان السينمائي الدولي هو أول مهرجان دولي للأفلام العربية والعالمية في الأردن تحت مظلة الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، حيث سيتم تكريم صناع أفلام في مجالات الإخراج وكتابة السيناريو والمونتاج والتصوير والتمثيل.