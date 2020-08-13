"صحاب أونطة" تُدخل حكيم عالم أغاني المهرجانات

قرر المطرب حكيم إضفاء بصمته الخاصة علي أغنيات المهرجانات وتطويرها وربطها بالأغنيات الشعبية مثلما طور من قبل الموسيقي الشعبي مع الرباعي حميد الشاعري وطارق مدكور وأشرف عبده ومحمد مصطفي ووصل بها إلي العالمية لأنه يبحث دائما عن الاختلاف والتجديد في

المضمون الغنائي الذي يقدمه.

ويعمل حكيم حالياً علي أغنية مهرجانات جديدة في أول تعاون مع الموزع ديزل وتحمل اسم "صحاب أونطة"، وهي من كلمات وألحان محمد الفنان، وتوزيع ديزل.

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وتعاقد حكيم مع تطبيق(نچمو) المتخصص في خلق حالة من التواصل بين النجوم والمعجبين من كل أنحاء العالم ودخل كأحد الرعاة للأغنية.

يذكر أن حكيم تعاون مع أكبر صناع الموسيقي في العالم ومنهم الموزع كوينسي جونز مكتشف مايكل چاكسون ونارادا مايكل وستيڤي وندر من الولايات المتحدة الأمريكية، وجوموز وتوماس رمسيس من أمريكا اللاتينية، وتيم وهامي من إنجلترا.