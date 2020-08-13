سمية درويش تستعد لإحياء حفل غنائي بإحدى القرى السياحية .. غداً

تستعد المطربة سمية درويش، لإحياء حفل غنائي، غداً، الجمعة، في إحدى القرى السياحية الشهيرة بمنطقة العين السخنة.

ومن المقرر أن، تقدم "سمية" مجموعة من ألمع أغانيها، ومنها: " من غير ما

افكر، نفسى ياليل، إعتبره قلب وراح، حلمى إتحقق.

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وفي سياق آخر، انتهت المطربة سمية درويش من تسجيل وتصوير أحدث أغانيها "الرجل الشرقى" من

كلمات أحمد علاء الدين، ألحان أحمد البرازيلى، توزيع أسامه عبد الهادى، ومن إخراج نبيل مكاوى.

يذكر أن آخر أعمال المطربة سمية درويش، فيديو كليب "من غير ما أفكر"، من كلمات لينا جميل، وألحان ميدو الحلو، وتوزيع زووم وإخراج نبيل مكاوى.