تراند اليوم : أول تعليق لـ “مي حلمي” بعد انفصالها عن محمد رشاد

عبّرت الإعلامية المصرية ​مي حلمي عن انزعاجها من التدخل بحياتها الشخصية بعد انفصالها عن زوجها الفنان المصري ​محمد رشاد.

وكتبت على صفحتها الخاصة: “أنتم ميتقالكوش غير كلمة واحدة بكل القرف اللي في الدنيا: أنتوا مالكم.. مصر كلها تبعت ويسألوا بكل تطفل.. انتوا مالكم.. فعلا كان قراري صح إن حياتي الشخصية متبانش”.

وتابعت: “وعزة جلال الله كل سكرين شوت باخدها وكل قلة أدب بتتكتب هاخدها وابلغ، واللي يقولك مباحث الانترنت لا ف حاجة اسمها قضايا تشهير بشخصية عامة، دي مش أول مرة، واللي يقولك أصلها مش أصيلة وموقفتش جنبه وخايفه على بيتها، مع إن شرحنا الموضوع 40 الف مرة.. بقولكم ايه انا اصلا مش مضطرة أبرر حاجة”.

وأضافت: “المرة دي مش هسكت لو ليا مزاج اقول حاجة هقولها لو مليش مش هقول، بمزاجي.. أنت ايه اللي يخصك متطلقين ولا مش متطلقين.. أنتوا مهتمين تعرفوا حياتنا أكتر مننا، انتوا مالكم، اقولكم زودوا عدد الفولورز واللايكس عندي أشكركم”.