تراند اليوم : بعد شفائها من فيروس كورونا .. “نهال نبيل” تروي تجربتها مع المرض

روت الفنانة المصرية ​نهال نبيل تفاصيل تجربتها مع ​فيروس كورونا الذي أصيبت به، وكتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:””يوم ٢٠ قبل العيد الصغير تعبت و سخنت ..يوم ٣١/ ٥ دخلت المستشفى و خرجت ٧/٧ .. فترة طويلة صح ؟! طبعاً وحشتوني جداً .. ٤٨ يوم في المستشفى بحارب ضد فيروس كرونا.. و بعدها خرجت و اخدت فترة نقاهتي و بقالي فيها شهر”.

وتابعت: “أنا الحمد لله و الفضل لله بخير ..اه بقالي كتير جداً بحارب فيروس كرونا .. حقيقي ، كانت مرحلة صعبة قوي قوي .. بس بفضل الله و دعواتكم ليا بجد اللي انا سمعتها و قريتها و وصلتني و كل حد وقف جنبي سواء بالسؤال او بالفعل فانا عديت المرض بفضل كل ده بعد ربنا طبعاً و كان إختبار كبير و الحمد لله الحمد لله انا و أمي بخير”.

وأضافت: “كلمة شكراً و وربنا يخليكم ليا كلمة قليلة عليكم قوي لان انتم كنتم سند ليا في الظرف الصعب دا و ساعدتوني على عدم الإستسلام و إني أحارب و أقاوم الفيروس و انا اهوه الحمد لله رجعت