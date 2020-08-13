تراند اليوم : نفس الفستان والاطلالة .. كارمن سليمان ولطيفة من بدت أجمل؟

بعد أن شاركت الفنانة التونسية ​لطيفة المتابعين مؤخراً عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً من أحدث جلسة تصوير خضعت لها لصالح مجلة Elle، ظهرت في إحدى إطلالاتها مرتديةً فستاناً باللون الأسود والذهبي، لاحظ عدد من المتابعين أن الفستان كانت أطلت به الفنانة المصرية ​كارمن سليمان من قبل.

ولاحظ المتابعون أن كل منهما نسقته بطريقة مختلفة، إذ أن سليمان إختارت أن تضع حزاماً باللون الأسود في وسط الفستان، بينما لطيفة إختارت تركه منسدلاً بشكله الطبيعي.

وأجمع المتابعون على أن إطلالة الفنانتين أتت جميلة وتليق بها.