تراند اليوم : مطربة مصرية تعلن تعافيها من كورونا

أعلنت المطربة المصرية الفنانة نهال نبيل، تعافيها تمامًا من فيروس كورونا بعدما يقرب من 50 يومًا من الإصابة.

وكتبت نهال عبر حسابها على موقع “فيس بوك”: “يوم ٢٠ قبل العيد الصغير تعبت و سخنت ..يوم ٣١/ ٥ دخلت المستشفى وخرجت ٧/٧ .. فترة طويلة صح ؟! طبعاً وحشتوني جداً .. ٤٨ يوم في المستشفى بحارب ضد فيروس كرونا.. و بعدها خرجت واخدت فترة نقاهتي و بقالي فيها شهر”.

وأضافت: “أنا الحمد لله و الفضل لله بخير ..اه بقالي كتير جداً بحارب فيروس كرونا .. حقيقي ، كانت مرحلة صعبة قوي قوي .. بس بفضل الله و دعواتكم ليا بجد اللي انا سمعتها و قريتها ووصلتني و كل حد وقف جنبي سواء بالسؤال او بالفعل فانا عديت المرض بفضل كل ده بعد ربنا طبعاً و كان إختبار كبير و الحمد لله الحمد لله انا و أمي بخير”.

وتابعت نهال: “كلمة شكراً و وربنا يخليكم ليا كلمة قليلة عليكم قوي لان انتم كنتم سند ليا في الظرف الصعب دا و ساعدتوني على عدم الإستسلام و إني أحارب و أقاوم الفيروس و انا اهوه الحمد لله رجعت، وان شاء الله هطلع لايڤ قريب جداً عشان أتواصل معاكم هيتم الإعلان عنه قبلها على انستجرام @nehal.nabil.official…… لانكم وحشتوني جدا جدا”.