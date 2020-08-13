تراند اليوم : بسبب هذا الفيديو الفاضح – منع سما المصري من دخول الكويت

ككشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان أنّ وزارة الداخلية الكويتية أصدرت قراراً بمنع دخول الفنّانة المصرية الإستعراضية سما المصري، إلى البلاد عقب “فيديو الأبراج” الفاضح الذي نشرته المصري.

ونشرت سما المصري مقطع فيديو وهي تقف بفستان ضيّق يظهر تفاصيل جسدها أمام “أبراج الكويت”، خلال تواجدها هناك لتصوير حلقة تلفزيونية.وقالت العيدان عبر صفحتها على “إنستغرام”: “اليوم وصلني خبر شبه مؤكّد بأن وزارة الداخلية الكويتية أصدرت قراراً بمنع سما المصري من دخول أراضيها، أو إعطائها تأشيرة دخول بعد الفيديو الصادم”.

وأوضحت الإعلامية الكويتية، أنّ سما لم ترتكب أيّ إساءة خلال استضافتها ببرنامجها، لكنّ القرار جاء لنزولها في الشارع والإساءة لأحد رموز الكويت.