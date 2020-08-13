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Aug 13, 2020
وقّعت صباح اليوم شركة الإنتاج لايف ستايلز ستوديوز مع المخرج اللبناني عادل سرحان عقد تنفيذ فيديو كليب أغنية “عاهدت نفسي” للنجمة المغربية هند السداسي وهي من كلمات والحان الموسيقار الكبير محمد رفاعي وتوزيع وسام عبد المنعم.
ومن المتوقع أن يتم تصوير واخراج الفيديو كليب بعدة مناطق مختلفة بدبي بأحدث التقنيات ومعدات التصوير.
آخر أعمال لايف ستايلز ستوديوز فيديوكليب “خليها على الله” للنجم المصري محمد سرور حيث تجاوز العمل حاجز المليون مشاهدة على قناة الشركة الرسمية عبر موقع يوتيوب. كما تبث الأغنية بشكل كثيف على اثير معظم الإذاعات المصرية وبعض من الإذاعات العربية بالإضافة الى العديد من المنصات الرقمية الموسيقية العالمية وأهم الفضائيات العربية.
أما آخر أعمال المخرج عادل سرحان مع شركة لايف ستايلز ستوديوز فيديو كليب “كانة باينة” للنجمة كنزة مرسلي تم طرحه في اواخر يناير 2020 وحقق أكثر من ثمانية ملايين مشاهدة خاصة ان عادل سرحان قدّم من خلال الكليب رسالة اجتماعية مهمة من خلال تسليط الضوء حول قلة الاهتمام الذي تعانيه المرأة وانتفاضتها على هذا الواقع.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص- لايف ستايلز ستوديوز والمخرج عادل سرحان يجددان التعاون بدبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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