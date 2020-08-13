شكرا لقرائتكم خبر عن أميتاب باتشان يحتفل بعيد ميلاد والدته بزراعة شجرة "جولموهار" بمحيط منزله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم الهندى الشهير أميتاب باتشان، على زراعة شجرة "جولموهار" جديدة بمناسبة ذكرى ميلاد والدته، حيث شارك متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة أثناء زراعة الشجرة.

وعلق أميتاب باتشان على الصورة قائلا: "لقد زرعت شجرة جولموهار الكبيرة عندما حصلنا على منزلنا الأول في عام 1976.. وقد أسقطته العاصفة الأخيرة.. ولكن بالأمس في عيد ميلاد والدتي في 12 أغسطس، أعدت زرع شجرة جولموهار جديدة باسمها في نفس المكان".

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وفي وقت سابق، شارك النجم العالمي أميتاب باتشان، متابعيه وجمهوره، بصورة ساخرة جديدة وهو يركل فيروس كورونا بقدميه، بعد تعافيه من إصابته بالفيروس القاتل.

ونشر النجم الهندي، صورة له وهو داخل أرضية أحد الملاعب، ويظهر في الصورة وهو يركل "فيروس كورونا" بقدميه، في إشارة منه الى السخرية من الفيروس القاتل الذي نجح في التعافي منه مؤخرا.

وأعلن النجم العالمى أميتاب باتشان، عن شفائه من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث كتب فى تغريدة عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "لقد أجريت اختبار فيروس كورونا "كوفيد 19" والنتيجة سلبية.. وعدت إلى المنزل لمواصلة الحجر الصحى.. بفضل الله سبحانه وتعالى، ودعاء الأقارب والأعزاء والأصدقاء والمعجبين.. والعناية الممتازة".