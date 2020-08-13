شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث ظهور للهضبة عمرو دياب فى الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المنتج حمادة إسماعيل، متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بصورة جديدة للهضبة عمرو دياب في الساحل الشمالي برفقة آدم وجيسيكا، معلقًا: "آدم وچيسيكا وبنت خالتهم مع الهضبة.. صورة عائلية".



الهضبة في صورة جديدة

على صعيد آخر، أعلن الهضبة عمرو دياب عن أغنيته الجديدة "أماكن السهر"، مشيرًا إلى طرحها قريبًا بعد تصويرها بمنطقة الساحل الشمالى، وتظهر خلال الأغنية النجمة دينا الشربينى حيث يحملها دياب على البحر أثناء التصوير، وبدت دينا بمظهر جديد حيث ظهرت بشعر طويل ذات خصلات شقراء، بعدما ظهرت الأسبوع الماضى فى الساحل الشمالى برفقة الهضبة بشعر قصير لكن بنفس اللون.



الهضبة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو يظهر الهضبة عمرو دياب وهو يحمل دينا الشربينى، خلال تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر" التى يصورها على أحد الشواطئ الشهيرة فى الساحل الشمالى، حيث من المقرر أن تشارك دينا فى كليب الهضبة الجديد.

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أغنية أماكن السهر من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعى، توزيع أسامة الهندى، مدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى.

وكان عمرو دياب كشف عن صورة مع دينا الشربينى، وطاقم عمل الأغنية وبعض الأصدقاء والمقربين، صحبها بتعليق "أماكن السهر.. قريبا"، حيث يستعد خلال أيام لطرح الأغنية، التى انتهى من تسجيلها فى سرية تامة ليطرحها خلال الأيام القادمة كواحدة من أغنياته فى موسم الصيف.

وحقق النجم الكبير عمرو دياب، من خلال أغنيته الأخيرة "يا بلدنا يا حلوة"، عدد مشاهدات اقترب من 24 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وذلك منذ طرحها من عدة أيام، حتى أنها تصدرت تريند موقع الفيديوهات يوتيوب بعد أقل من 24 ساعة من طرحها، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع طارق مدكور وإخراج طارق العريان.