شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسلسل "أسود فاتح" يستأنفون تصوير العمل فى بيروت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف أبطال مسلسل "اسود فاتح" تصوير مشاهد العمل فى العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك بعد توقف يومين فقط بعد الانفجار الضخم الذى حدث فى لبنان وتسبب فى تليفات كبيرة فى المنازل والمنشآت وأيضاً إصابات المواطنين هناك، ويواصل فريق العمل التصوير بشكل يومى للانتهاء من آخر مشاهد العمل قبل انتهاء شهر أغسطس الجارى.

وكشف المخرج كريم العدل عن صور شخصيات أبطال المسلسل الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى تشويقى حول سيدة أعمال تتعرض للخيانة من أقرب صديقاتها وتبدأ رحلة الصراعات فى العمل الذى توقف العمل 4 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا وقرار إغلاق حركة الطيران فى مصر ولبنان، وتسبب ذلك فى خروجه من العرض فى شهر رمضان الماضى.



هيفاء وهبى

مسلسل "أسود فاتح" بطولة هيفاء وهبي، وروجينا، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار، وصبري فواز، وعمر السعيد، وفراس سعيد، ورانيا منصور، وحسام الجندي، وحنان سليمان، ونانسي صلاح، وناصر سيف، ونبيل نور الدين، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.

وكان آخر أعمال هيفاء وهبى فى الدراما مسلسل "لعنة كارما" مع المخرج خيرى بشارة والذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى وشارك في بطولته فارس رحومة وذكى فطين عبد الوهاب وشيرين ومحمد سليمان، فيما شاركت كضيفة شرف فى مسلسل "الواد سيد الشحات" مع أحمد فهمى وهنا الزاهد وإخراج أحمد الجندى، حيث ظهرت خلال حلقتين فى العمل.

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شريف سلامة



احمد فهمى



روجينا



معتصم النهار



صبرى فواز



فراس سعيد