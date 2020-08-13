شكرا لقرائتكم خبر عن مى حلمى للمتطفلين بعد طلاقها: مش هسكت فى حاجة اسمها قضايا تشهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت مى حلمى على ما يتردد عبر السوشيال ميديا بعد إعلان انفصالها عن المطرب محمد رشاد، عبر سلسلة من الفيديوهات عبر خاصية الستورى بانستجرام، قائلة، :"وبعدين انتوا ميتقالكمش ، انتوا حاشرين نفسكم فى تفاصيل حياتى اكتر منى".وقالت مى:" انتوا ميتقالكمش غير كلمة وبعدين، كل القرف اللى فى الدنيا، الواحد يتجوز يتطلق، انتوا مالكوا، انتوا حاشرين نفسكم فى تفاصيل حياتى اكتر منى".



مى حلمى

وتابعت :"انتوا حلكم ان حياتى متبانش ليكم، انا كنت مقررة، ان حياتى متبانش ليكم، مع التطفل دا، وعزة وجلال الله، كل سكرين شوت لقلة الأدب، فى حاجات اسمها قضايا تشهير، انا اتعلمت، كلام السوشيال ميديا بيتم فيه ايه وبيحصل في ايه، دا العادي، قولوا اللي عندكم، بس اللى مزعلنى فى اللي حصل دا حاجة واحدة بس، موضوع فستان الفرح بتاع البنات، خلاص مانا عندي 4 غيره اتبرع بالأربعة لأربعة تانيين دا بس مزعلنى عشان فرحة البنات".

Advertisements

واستمرت:"لكن اي حاجة تانية بعرف اتعامل معاها عشان دي مش اول مرة، وانا مش مضطرة ابرر حاجة،بس المرة دي مش هسكت، لو ليا مزاج اقول حاجة هقولها، وارتاحوا لما يجيلى الوقت انى اعرف حد حاجة عنى بمزاجى هعرفه".

واستطردت:"الستورى دي انا عاملاها عشان انتو اللى مهتمين تعرفوا حياتنا اكتر مننا، وتعرفوا كل التفاصيل اكتر منى أنا شخصيا، انتوا مالكم، بقولكم زودوا عدد الفولورز عندي اشكركم، الناس اللي عايزه تتطمن عليا على عينى وعلى راسى، قلة الادب اللى بتكتبوها دي بناء على ايه، عايزين تطلعوا ترند على أى حاجة.