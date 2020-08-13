شكرا لقرائتكم خبر عن ردا على تصريحات مى نور الشريف لتليفزيون الخليج 365: مصطفى شعبان: أشكرك لثقتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الفنان مصطفى شعبان على التصريحات التى قالتها النجمة مي نور الشريف في حوارها مع تليفزيون ”الخليج 365” حول الشخصية الأنسب لتجسيد شخصية الفنان الراحل نور الشريف في عمل فني.

وقال الفنان مصطفى شعبان موجها حديثه إلى مي نور الشريف :"الراقية مى نور الشريف بنت الاستاذ .. اتشرف بمجرد الحديث عن الاستاذ اشكرك لثقتك".



مصطفى شعبان عبر انستجرام

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واستضاف تليفزيون الخليج 365 الفنانة مي نور الشريف تزامنا مع ذكري والدها النجم الراحل نور الشريف وتحدثت مي عن تفاصيل كثيرة في حياته وجوانب إنسانية كثيرة بعيدا عن الكاميرات، وكشفت عن حقيقة مذكراته التي قيل إنها سيتم نشرها قريبا، كما كشفت مي عن النجم الذي ترشحه لتجسيد شخصية الفنان نور الشريف إذا كتب مسلسل عن حياته في حوار حصرى لتليفزيون الخليج 365 أجراه الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر والمذيعة حور محمد.

أما عن النجم الذي تراه مناسبا لتجسيد شخصية الفنان نور الشريف إذا كتب عمل فني عن مسيرته الفنية وحياته فقالت: مصطفي شعبان هو الأنسب لتجسيد شخصية نور الشريف في عمل فني برغم أنني أري أن هذا العمل لن يكون سهلا ولكن إذا كتب بتأني وياخذ وقته في التجهيز لأن مثل هذه الاعمال تحتاج وقت كبير للكتابة والتجهيزات واعتقد انني والأسرة موافقين علي تقديم العمل بهذه الشروط .