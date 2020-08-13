شكرا لقرائتكم خبر عن صور جديدة من حفل زفاف هند عبد الحليم على كريم قنديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة هند عبد الحليم متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورا جديدة من حفل زفافها على كريم قنديل، لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين ورواد السوشيال ميديا.



حفل زفاف الفنانة هند عبد الحليم (1)

وكتبت الفنانة هند عبدالحليم عبر انستجرام :"كان نفسنا ناس كتير اوي تبقى معانا وتشاركنا فرحتنا في اليوم ده لكن زي ما انتوا عارفين ان القوانين دلوقتي في الاماكن بتسمح بنسبة او عدد معين عشان الكورونا. لولا كده كان زمان كل اصحابنا و حبايبنا معانا ومشاركننا الفرحة".



حفل زفاف الفنانة هند عبد الحليم (2)

واحتفلت الفنانة هند عبد الحليم مؤخرا بحفل زفافها على كريم قنديل، وحرص أهل العروسين على الحضور والأصدقاء المقربين من خارج الوسط الفني، وحضرت النجمة التونسية درة والفنان عمر الشناوى لتهنئة العروسين بالزواج.

وكانت الفنانة الشابة هند عبد الحليم أعلنت خطبتها في شهر مارس الماضى، حيث نشرت صورة تجمعها مع خطيبها على "انستجرام" وقالت: "خطوبتنا.. ده كان قبل الحجر الصحي، كان نفسنا يبقى أصحابنا وقرايبنا معانا.. بس اكتفينا بأهلنا في البيت وأجلنا أى احتفال عشان سلامة الكل.. خليكم في البيت وخلوا بالكم من نفسكم".

Advertisements

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هند عبد الحليم مسلسل "حكايات بنات 4"، حيث قدمت "هند" دور إحدى البطلات الأربعة اللائى تم الاستعانة بهن لبطولة الجزء الرابع من العمل.

مسلسل "حكايات بنات 4" تأليف ماريان هانى ونهال سماحة، وأشرف على الكتابة الناقد أحمد شوقى وإخراج مصطفى أبو سيف وبطولة ميرنا نور الدين وهند عبد الحليم وهاجر أحمد، وأسماء جلال وأحمد كرارة وحازم إيهاب وخالد منصور وليلى حسين ومحمد إبراهيم يسرى وعدد آخرين من الفنانين الشباب.



حفل زفاف الفنانة هند عبد الحليم (3)



حفل زفاف الفنانة هند عبد الحليم (4)



حفل زفاف الفنانة هند عبد الحليم (5)



حفل زفاف الفنانة هند عبد الحليم (6)