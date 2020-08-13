شكرا لقرائتكم خبر عن "ديجا فو" للمخرج أحمد فؤاد قريبا على مسرح الهناجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، الذى يرأسه الفنان محمد الدسوقى التابع لقطاع الإنتاج الثقافى الذى يرأسه المخرج خالد جلال، لتقديم العرض المسرحى " ديجا فو " من إعداد وإخراج المخرج المسرحى أحمد فؤاد ، وبطولة كل من تامر نبيل ، أحمد السلكاوى ، محمد يوسف ، رحمة أحمد ، بسمة ماهر .

عرض " ديچا فو " مأخوذ عن النص السويسرى " إثبات العكس " للكاتب أوليفيى شياتشيارى ، و فكرة مسرحية إثبات العكس تدور حول أن العقل البشرى دائما يستطيع أن يثبت الشيء وعكسه فى نفس الوقت ، وأن لكل قصة ألف وجه ولا توجد حقيقة مطلقة ، حيث تدور أحداثه حول شخص يسعى وراءه مجموعة من المجرمين للإنتقام منه بعد إتهامه بإغتصاب إبنة صيدلي القرية وهناك مجموعة أخرى تحاول تبرئته وتحاول التصدى لهؤلاء المجموعة .

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يذكر أن المخرج أحمد فؤاد مخرج العرض ، قد شارك كعضو لجنة تحكيم لمهرجان هواره الدولى للمسرح بالمغرب فى دورته السادسة ممثلا مصر فى الدورة السابقة بالعام الماضى ، وقد أقام ورشة فنية أثناء فاعليات المهرجان لشباب المخرجين المسرحين تحت عنوان " دلالات الحركة المسرحية " ، كما حصل المخرج من قبل على جائزة الدولة للإبداع الفنى وجائزة أفضل مخرج بمهرجان أيام المسرح المغاربى _ الجزائر .