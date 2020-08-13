شكرا لقرائتكم خبر عن درة تحتفى بيوم المرأة التونسية فى أحدث ظهور لها: كل عام وأنت جميلة وصامدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة درة إلى جلسة تصوير جديدة فى أحدث ظهور لها، اليوم الخميس، حيث شاركت متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، صورا لها خلال احتفالها بيوم المرأة التونسية معلقة: "المرأة التونسية حكاية.. كل عام وأنتِ جميلة وصامدة".



الفنانة درة

وخطفت الفنانة التونسية درة، الأنظار إليها بجلسة التصوير الجديدة التى خضعت لها على أحد الشواطئ وظهرت فيها وكأنها عروس بحر تخرج من المياه، وحرصت درة على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام بجلسة التصوير الجديدة، التى ارتدت فيها فستانا وسط المياه وتحت أشعة الشمس، وسرعان ما حصدت على عدد كبير من التعليقات والإعجابات.

وكانت درة قد تألقت منذ أيام فى جلسة تصوير جديدة التقطتها من خلال حفل زفاف الفنانة هند عبد الحليم، حيث تميزت خلالها بإطلالة مميزة مثلما ظهر خلال 3 صور شاركتهم جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام، وعلقت عليها بكتابة : "عندما يكون لديك قلب وروح نقيان، لا يمكن للجميع الاعتراف بذلك ولكن الأشخاص الحقيقيون سيرون ذلك على أى حال".

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وكانت احتفلت الفنانة هند عبد الحليم بحفل زفافها على كريم قنديل، وحرص أهل العروسين على الحضور والأصدقاء المقربين من خارج الوسط الفني، وحضرت النجمة التونسية درة والفنان عمر الشناوى لتهنئة العروسين بالزواج.



الفنانة درة



الفنانة درة



الفنانة درة



الفنانة درة