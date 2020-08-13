شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا لجمهوره: "كلامى صح ولا كلام عمر كمال.. ساعة إلا ربع".. وكوميكس ساخر يتصدر تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في أول تعليق له على فيديو مع المطرب عمر كمال، نشر حمو بيكا، عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، الفيديو مرة أخرى، حيث سأل جمهوره قائلاً: "تفتكروا كلام حمو بيكا صح ولا كلام عمر كمال (ساعة الا ربع)".

وأثار سؤال "بيكا" جمهوره حول عدم معرفته للتوقيت، حيث علق أحمد مصطفى: "الحوار شكله باين بلاش ترندات على الفاضي"، وكتب آخر: "أنت صح فى أى حاجة يا بيكا"، ويرى آخر: "عارف يا بيكا أنت ناقصك التمثيل والله هتبقي نجم إسماعيل ياسين الجديد".

فى سياق متصل خطف مطرب المهرجانات حمو بيكا الأنظار إليه، سواء من خلال تعليقاته الغريبة أو التلعثم في الكلام خلال الغناء، حيث ينجذب لها رواد السوشيال ميديا ويتصدر تريند تويتر ومواقع التواصل الاجتماعى بين الوقت والآخر.

استطاع حمو بيكا، تصدر قائمة الأكثر تداولاً بموقع تويتر، بعد حواره مع المطرب عمر كمال، والذى نشره عبر حسابه بموقع فيس بوك، لم يستطع حمو بيكا من خلاله التفريق بين مدة "الأوردر" ساعة إلا ربع و45 دقيقة، ليسأله كمال في آخر الحوار "الساعة كام دقيقة" ليجب بيكا: "معرفش".













وانطلقت العديد من التغريدات الكوميدية على الحوار، حيث قال أحد المغردين عبر تويتر: "أنا عايز 1%من الثقة اللي عند حمو بيكا"، وكتبت أخرى: "والله أنا اترحمت على الشهادة اللي اخدتها طلعوا أولادكم زي حمو بيكا بلا وجع قلب ساعة إلا ربع لا تساوي 45 دقيقة موسوعة بيكا العلمية".

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وكتب زياد: "مشكلتك مع رواتب المحامين أو رواتب اللعيبة أو الممثلين أو اللي زي حمو بيكا صدقني مش لازم تكون مع شخصياتهم الناس دي طلعت بسببنا ونجحت بسببنا وبمزاجنا"، وترى أخرى: "آخر حاجة كنت أتوقعها إن المهرجانات ممكن يكون بيتقال عليها تراكات ومثلا أجي أسأل هو مين عامل التراك ده يقولولي حمو بيكا مثلا"، وغرد أخر: "حمو بيكا لو مثل كوميدى وربنا هيكسر الدنيا".

يأتى ذلك بعدما شارك مطرب المهرجانات عمر كمال متابعيه وجمهوره عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو جديد برفقة حمو بيكا داخل السيارة وهما يغنيان "مساء النقص"، حيث لاقى الفيديو تفاعلاً كبيرًا بين المتابعين على السوشيال ميديا، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه عمر كمال لحفل غنائي، يوم الجمعة المقبل، في إحدى قرى الساحل الشمالى، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل عددًا كبيرا من أغانيه الشعبية التى أشتهر بها، أبرزها أغنيتى "بنت الجيران" و"عود البطل" و"الدنيا بتجرح وقلبى فى حكاوى".

من ناحية أخرى يستعد مطربا المهرجانات عمر كمال وحسن شاكوش لطرح أحدث أغنياتهما "هنعمل لخبطيطا"، والتي سيتم طرحها عبر يوتيوب، ونشر عمر كمال، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، برومو الأغنية الجديدة، صحبها بتعليق: " الخميس على قناتى الرسمية".