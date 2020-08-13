شكرا لقرائتكم خبر عن أوزونا يشترى منزلا جديدا فى ميامى بـ5.4 مليون دولار.. شوفه فى 15 صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتري المغني العالمي أوزونا منزلا فخما فى "Coconut Grove" والذي يعد واحدا من أرقى أحياء ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية بمبلغ 5.4 مليون دولار، والمنزل الفخم تصل مساحته الي 7200 قدم مربع، وهو مبني علي قطعة أرض خصبة تصل مساحتها إلى نصف فدان مليئة بأشجار النخيل، والمنزل مكون من 5 غرف للنوم و 6 حمامات، إضافة إلى عدد من الملاعب منها ملعب كرة السلة ، كما يضم المنزل نوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف ومسرح منزلي ومطبخ للشيف ومطبخ صيفي.

كذلك يضم المنزل صالة للألعاب الرياضية و هو ما يجدها أوزونا من أهم ما يوجد بالمنزل حيث يسعي دائما للحفاظ علي لياقته البدنية و جسده ممشوقا بعيد عن الوزن الزائد ، إضافة الي وجود حمام سباحة يعمل ليلا علي الأضواء الخافتة لتوفير أجواء رومانسية هادئة .

يذكر أن أوزونا البالغ من العمر (28 عاما) وبدأ مسيرته الفنية عام 2012 ، وقدم عدد كبير من الاعمال لغنائية الناجحة، ومن أبرزها : " Caramelo " و " Mi Niña " و "El Farsante"، وغيرهم .



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