شكرا لقرائتكم خبر عن هل بدأ براد بيت علاقة عاطفية مع "أديل"؟.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت مجلة New Idea تقريرا جديدا يزعم أن براد بيت مفتون بمغنية "Rolling in the Deep" البريطانية أديل، وأنهما علي علاقة ويقضيان الكثير من الوقت سويا، مضيفا أن "أديل" خصصت حفلا لبراد بيت لمدة ساعتين كنوع من الغزل، وذكرت المجلة أن أديل كرست حفلة موسيقية كاملة لبراد لمدة ساعتين بعد انفصاله عن أنجلينا جولي في عام 2016، لكن الحقيقة ان أديل كرست حفل Madison Square Garden لكل من جولى وبيت وأخبرت الجمهور أن الحفلة كانت لهما قائلة "لأنني بصراحة حزينة حقًا".

من جانب آخر أكد موقع Gossip Cop أن القصة زائفة تمامًا، وحسب مصدر الموقع فإن قصة أديل وبراد بيت غير حقيقة.

وكانت مجلة Life & Style قد نشرت أن أنجلينا جولى تستغل فرصة ذهاب ابنائها الي منزل والدهم للتجسس علي بيت حسب ما نشرت المجلة علي لسان مصد مجهول مقرب من النجمة

Advertisements

وأشار المصدر الذي لم تذكر المجلة اسمه إلى أن أنجلينا جولى تفعل ما تفعله الكثير من الزوجات السابقين عندما يبدأ أطفالهم في قضاء ليلة عند ولدهم فيقدمون لوالدتهم تقريرًا عما يحدث في منزل الأب خاصة إذا كان هناك امرأة أخرى في المنزل