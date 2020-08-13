شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى عن جمهور الأهلى: "هما دول اللى لا يمكن حد يشتريهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الفنان أحمد فهمى، بالجمهور الكبير للنادى الأهلى، مؤكدا أن هؤلاء حماة النادى ولا يمكن لأحد مهما كان أن يشتريهم، فى إشارة إلى تعقيبه إلى رحيل رمضان صبحى من القلعة الحمراء إلى نادى بيراميدز، فى صفقة انتقال أثارت غضب الجماهير الحمراء منذ أمس.





ونشر فهمى، المعروف بانتماءه وتشجعيه للنادى الأهلى، صورة تيشيرت أسود مكتوب عليه "يوم ما أبطل أشجع هكون ميت أكيد"، صحبها بتعليق: "هما دول اللى لا يمكن حد يشتريهم.. جمهوره ده حماه".

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من ناحية أخرى، يستعد النجم أحمد فهمى وأبطال فيلمه الجديد "حلم سوسن" لاستئناف تصوير مشاهد العمل مطلع شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تصوير أسبوعاً فى شهر يناير الماضى، قبل إيقافه بسبب الانشغال بمسلسلات رمضان حيث قدم فهمى "رجالة البيت" بمشاركة أكرم حسنى فى رمضان هذه العام.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى فانتازى، ويظهر أحمد فهمى فى دور شاب مستهتر، فيما يجسد الفنان عمرو عبد الجليل دور والده الذى يمتلك مصنع، بينما يقدم الفنان الشاب خالد أنور دور الأخ الأصغر لفهمى وهو الذى يديره مصنع والده وتحدث المفارقات الكوميدية بعد ذلك بسبب سعى أحمد فهمى لتحقيق طلب من شقيقه الأصغر.

فيلم "حلم سوسن" إخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز وبطولة أحمد فهمى وروبى وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وخالد أنور مايان السيد، مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث أبرزهم أكرم حسنى وتدور أحداثه ف اطار كوميدى لا يخلو من الفانتازيا.

وكان أحمد فهمى، أكد لـ"الخليج 365" أن فكرة الفيلم الجديد "حلم سوسن"، خارج الصندوق وبعيدة عن المعتاد على غرار ما قدمه فى "الحرب العالمية الثالثة" و"سمير وشهير وبهير"، مشيراً إلى أن المشاهد التى تم تصويرها خرجت فى المونتاج بشكل مبهر من ناحية الصورة والتنفيذ.