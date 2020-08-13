شكرا لقرائتكم خبر عن هل استغلت كيم كاردشيان انهيار كانى ويست لزيادة مشاهدة برنامجها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مجلة The National Enquirer أن نجمة تليفزيون الواقع كيم كارديشيان استغلت انهيار زوجها كاني ويست بعد أول تجمع انتخابي له فى محاولة منها لزيادة نسبة المشاهدة في برنامج الواقع الأشهر في أمريكا.

وتحولت حياة كيم كاردشيان وكاني ويست الزوجية فى الفترة الماضية لحالة من الاضطراب والتشتت وخاصة بعد إعلان "كانى ويست" نيته فى الترشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بل فاجأ العالم ببعض التصريحات الصادمة عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعى الشهير "Twitter"، حيث ادعى نجم الهيب هوب الشهير أنه كان يحاول تطليق زوجته نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان عدة مرات، و جاءت كل هذه الأحداث مناسبة للصحف الصفراء التي تركز علي نشر الشائعات حول العالم

وأصبحت حياة كيم كارديشيان وكانى ويست محط تركيز الشائعات خلال الفترة الماضية حتى بعد لقائهما في وايومنج، حيث تم تصوير كيم وهي تبكي أثناء التحدث إلى زوجها، وبينما افترض الكثيرون أن الزوجان يحاولان التوفيق بين قضاياهما، وقام موقع "Life & Style" بنشر تقرر حول علاقة الثنائى وأثار الكثير من الجدل.

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