تراند اليوم : شاهد.. تسريب صورة لمدير أعمال هيفاء وهبي بـ"الكلبشات"

ورطة كبيرة يعيشها محمد وزيري مدير أعمال هيفاء وهبي، السابق، بعد المستندات والوثائق التي تم تقديمها لجهات التحقيق في مصر، والتي تُثبت اختلاسه لأموال الفنانة اللبنانية.

ونشر موقع فوشيا صورة لوزيري من داخل سراي النيابة بمدينة الشيخ زايد في مصر، قبلل النظر في أمر حبسه على ذمة القضية المتهم فيها باختلاس أكثر من 80 مليون جنيه من أموال الفنانة هيفاء وهبي.

وظهر مدير أعمال هيفاء وهبي، وهو موضوع في يده "كلابش" برفقة متهم آخر، وجالسا على الأرض، ويتردي الملابس البيضاء، الخاصة بالحبس الاحتياطي، ممسكًا في يده "سيجارة"، وفي حالة ترقب، وينظر بانكسار إلى شخص في الجهة المقابلة له.

وكانت جهات التحقيق في مصر، قد رفضت استئناف مدير أعمال هيفاء وهبي، محمد وزيري، على قرار تجديد حبسه 15 يومًا.

وقال محامي هيفاء وهبي، ياسر قطنوش في تصريحات خاصة إن استئناف وزيري تم رفضه، وتقرر استمرار حبسه 15 يوما، بقسم شرطة الشيخ زايد، على ذمة قضية الاختلاس.

وأشار قطنوش، إلى أنه سيتم استكمال التحقيقات مع مدير أعمال موكلته، في التهم الموجهة إليه أمام نيابة الشيخ زايد، لافتا إلى أنه تم تقديم مستندات تُثبت اختلاس وزيري لأموال هيفاء، على عكس ما كان يُردد بأنه لا توجد أي أدلة على الاتهامات الموجهة إليه.

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جاء ذلك بعد أن قررت النيابة في مصر، تجديد حبس محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي السابق، لمدة 15 يوما إضافية، على ذمة التحقيق بتهمة سرقة الأموال وخيانة الأمانة.

ووجهت النيابة لوزيري تهمة النصب والاحتيال واستغلال التوكيل الذي منحته له الفنانة هيفاء للاستيلاء على أموالها وممتلكاتها في مصر.

يذكر أنه تم القبض على وزيري، في وقت سابق، بعد إثبات التهم الموجهة له من قبل محامي الفنانة اللبنانية.



