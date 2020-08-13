كارثة مرعبة تحل بموقع تصوير فيلم " المهمة المستحيلة 7"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 13 أغسطس 2020 08:44 مساءً - بعد إيقاف تصوير فيلم "المهمة المستحيلة 7" لأشهر بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا في معظم بلدان العالم وبالأخص أوروبا التي يتم التصوير فيها،يواجه الفيلم صعوبات كبيرة في التصوير رغم بناء مدينة كاملة من أجل تصويره في لندن.

ومؤخراً حلت كارثة مرعبة في موقع تصوير فيلم "المهمة المستحيلة 7- "Mission: Impossible 7 الذي يقوم ببطولته الممثل الأمريكي العالمي توم كروز البالغ من العمر "58 عاماً" وذلك بعد اندلاع حريق كبير أثناء تصويرهم لأحد المشاهد الخطيرة.

ووقع الحادث بينما كان الممثل البديل عن بطله توم كروز يقوم بتصوير مشهدٍ خطير نيابةً عنه، حيث كان يركب الدراجة الهوائية، وكان من المفترض أن يقفز بها وأن يهبط على مخدات محشوة بالورق المُقوّى، لكن فور هبوطه اشتعلت فيها النيران،وفقاً لصحيفة "ذا صن " البريطانية.

وفي هذه الأثناء، كان الممثل توم كروز يصور مشهد الهبوط بمظلة الباراشوت، على أن يتم تعديل المشهد رقميًا لاحقًا ليظهر بين الثلوج، عندما اندلعت النيران في موقع التصوير، وسُرعان ما تمّ الاتصال بدائرة إطفاء أوكسفوردشير لإخماد النيران.

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توم محبط للغاية

توم محبط للغاية



وقال مصدر للصحيفة البريطانية: "لقد كان هذا تحديًا كبيرًا للتصوير وكلف ثروة، ناهيك عن أسابيع وأسابيع من البناء. لسوء الحظ، تم تقديره بشكل خاطئ. كانت الحرارة والاحتكاك في الإطارات تعني أنه عندما تحطمت الدراجة، اشتعلت حشوة الكرتون"،وكان الدخان المنبعث من النيران سيئاً للغاية لدرجة الإضطرار إلى إغلاق مطار قريب من موقع التصوير تابع لسلاح الجو الملكي البريطاني.

وأضاف: "لحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى لكنها كارثة كلّيًا، ناهيك عن أنها مكلفة للغاية لجميع المعنيين وجاءت بعد أسابيع طويلة من التجهيز والبناء. توم محبط للغاية. لا أحد يريد المزيد من التأخير".



تكلفة موقع التصوير الذي دُمّر في الحريق تصل إلى 2 مليون جنيه استرليني

تكلفة موقع التصوير تصل إلى 2 مليون جنيه استرليني





وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ،فإنّ تكلفة موقع التصوير الذي دُمّر في الحريق تصل إلى 2 مليون جنيه استرليني، أي ما يُعادل 2,6 مليون دولار أمريكي.

يشار إلى أن التصوير قد تم إيقافه مؤقتاً وإغلاق موقع التصوير أيضاً في محاولة لإكتشاف الخطأ الذي وقع وتسبب بالكارثة المرعبة.

وقبل ذلك أوقف التصوير في مدينة البندقية الإيطالية بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، وقرار الحكومة الإيطالية بفرض الإغلاق العام للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المعروف باسم "كوفيد 19" ،أجبر نجوم الفيلم على مغادرة إيطاليا والعودة إلى بريطانيا قبل فرضها الإغلاق العام هي أيضاُ وإيقاف رحلات الطيران.

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