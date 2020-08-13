فن ومشاهير

صور جديدة لهند عبد الحليم من حفل زفافها

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شاركت الفنانة هند عبد الحليم، جمهورها صور جديدة من حفل زفافها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موق تبادل الصور و الفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت "هند" على الصور قائلة:" كان نفسنا ناس كتير قوي تبقى معانا وتشاركنا فرحتنا في اليوم ده لكن زي ما انتوا عارفين إن القوانين دلوقتي في الأماكن بتسمح

بنسبة أو عدد معين عشان الكورونا. لولا كده كان زمان كل أصحابنا و حبايبنا معانا ومشاركننا الفرحة ".

 

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يذكر أن هند احتفلت مؤخراً بحفل زفافها على كريم قنديل، بحضور عدد قليل من الأقارب والأصدقاء، وذلك حرصاً على قواعد التباعد

الاجتماعي، بسبب انتشار ، وحضر الحفل النجمة التونسية درة والفنان عمر الشناوى لتهنئة العروسين بالزواج.

 

يذكر أن آخر أعمال الفنانة هند عبد الحليم مسلسل "حكايات بنات 4"، بجانب الفنانة ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، وأسماء جلال وأحمد كرارة، حازم إيهاب، خالد منصور، ليلى حسين، محمد إبراهيم يسرى، من تأليف ماريان هانى ونهال سماحة، وأشرف على الكتابة الناقد أحمد شوقى وإخراج مصطفى أبو سيف.

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