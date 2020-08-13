MAD Solutions تشارك بأربعة أفلام في إنطلاقة مهرجان عمّان السينمائي الدولي

تشارك MAD Solutions بأربعة أفلام تتولى توزيعها في الدورة الأولى من مهرجان عمّان السينمائي الدولي "23 – 31 أغسطس"، وهم 3 أفلام روائية: بين الجنة والأرض للمخرجة نجوى نجار، وأبو ليلا للمخرج أمين سيدي بو مدين، وشارع حيفا للمخرج مهند حيال، والفيلم القصير أدم للمخرج محمد المرادي.

مهرجان عمّان السينمائي الدولي هو أول مهرجان دولي للأفلام العربية والعالمية في الأردن تحت مظلة الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، حيث سيتم تكريم صناع أفلام في مجالات الإخراج وكتابة السيناريو والمونتاج والتصوير والتمثيل.

ويضم فئة تنافسية مخصصة لصانعي الأفلام العرب، وفئة غير تنافسية تشمل الأفلام الأولى لمخرجين غير عرب من مختلف أنحاء العالم.

كما يقدّم المهرجان ندوات ومحاضرات وتسويق للمشاريع وحلقات نقاشية مع المخرجين ونجوم السينما،عن :.

شارع حيفا: أحداث الفيلم تدور في بغداد عام 2006، وبالتحديد في شارع حيفا أحد أخطر الأماكن التي تعاني من الحرب الأهلية والعنف الذي التهم المدينة، يذهب أحمد، الرجل الأربعيني ليطلب يد سعاد، ولكن لسوء الحظ يُصاب تحت منزلها بطلقة في قدمه من قناص يدعي سلام متمركز على أحد الأسطح، حيث تعصف به هو الآخر أزماته وهمومه. تحاول سعاد

أن تنقذ حياة أحمد، ولكن بلا جدوى، فسلام يمنع أي أحد من الاقتراب من أحمد تحت تهديد اطلاق النار، وعندما تلجأ إبنتها نادية لجارتهم الماكرة دلال أملاً في أن تساعدهما، ينفضح تواطؤ السكان الآخرين.

شارع حيفا من إخراج مهند حيال وتشاركه التأليف هلا السلمان، وبطولة علي ثامر،أسعد عبد المجيد، يمنى مروان، وإيمان عبد الحسن، ومن إنتاج شركة Sumerian Dream Productions "المنتج علي رحيم"، وتتولى شركة Wide Management التوزيع عالمياً، بينما تقوم MAD Solutions بمهام التوزيع والترويج في العالم العربي.

ميعاد العرض: يوم الثلاثاء 25 أغسطس الساعة 8:30 مساءً.

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بين الجنة والأرض: الفيلم مستوحى من أحداث حقيقية عن تامر وسلمى، زوجين في الثلاثينات من العمر يعيشان في الأراضي الفلسطينية؛ بعد خمس سنوات من الزواج يتفقان على الطلاق، وفي سبيل ذلك يواجه الزوجان كثير من التعقيدات، فبعد حصول تامر على تصريح لمدة ثلاثة أيام لعبور نقاط التفتيش الإسرائيلية والذهاب إلى مدينة الناصرة لاستكمال إجراءات الطلاق في إحدى المحاكم،

يفاجئ الزوجان بسر يقلب الأمور تماماً، ويخوضان رحلة يستكشفون فيها أنفسهم وما واجهوا من خسارة وخيانة. الفيلم تأليف وإخراج الفلسطينية نجوى نجار، وإنتاج Ustura Films، بالتعاون مع Paul Thiltges Distribution بلوكسنبورغ، وOktober Films بأيسلندا، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

ميعاد العرض: يوم الأربعاء 26 أغسطس الساعة 8:30 مساءً.

أبو ليلا: وتدور أحداث الفيلم في الجزائر عام 1994، يسافر صديقا الطفولة "س" ولطفي عبر الصحراء الجزائرية بحثاً عن أبو ليلي الإرهابي الخطير الهارب، وتبدو مهمة الصديقين مستحيلة، وبالتحديد في ظل عدم تأثر الصحراء بموجة الهجمات، و يحاول لطفي إبعاد صديقه "س" عن العاصمة قدر المستطاع، وذلك لأنه لن يتحمل المزيد من سفك الدماء، ولكن كلما توغلا في الصحراء، يتواجهان مع عنفهما الداخلي.

"أبو ليلا" من تأليف وإخراج أمين سيدي بومدين، وبطولة سليمان بنواري، إلياس سالم، عزوز عبد القادر، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في الوطن العربي.

ميعاد العرض: يوم السبت 29 أغسطس الساعة 8 مساءً.

آدم: تدور أحداث الفيلم حول آدم، الصبي الصغير الذي يحاول إقناع صديقه بأن والده ليس كاذباً، وفاز الفيلم بالجائزة البرونزية من مهرجان أيام دمشق السينمائية بسوريا وجائزة لجنة التحكيم من مهرجان سينما الشباب والأفلام القصيرة بسوريا. الفيلم من تأليف وإخراج محمد المُرادي، وبطولة حسن الكردي، هشام خضور، وكفاح الخوص، وتتولى شركة MAD Solutions مهام التوزيع في الوطن العربي.

ميعاد العرض: يوم الثلاثاء 25 أغسطس الساعة 8 مساءً.